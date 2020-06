Sportowa oferta CANAL+. Odbierz darmowy miesiąc!

Po kilku miesiącach przerwy, rozgrywki sportowe w końcu wróciły do gry. Wśród nich oczywiście między innymi Premier League oraz PKO Ekstraklasa. Spotkania między innymi angielskiej oraz polskiej ligi kibice mogą śledzić dzięki nowej platformie CANAL+, która oferuje darmowy miesiąc dla swoich użytkowników na start.

Jakiś czas temu CANAL+ poinformował, że w ramach swojej oferty zaproponuje telewizję przez internet. Dzięki tej usłudze telewidzowie mogą korzystać z wybranych treści na żywo, ale także filmów, seriali czy rozgrywek sportowych. W ofercie znajdują się nie tylko kanały spod szyldu CANAL+, lecz także zewnętrznych dostawców typu Eleven czy Polsat.

Co ważne – pierwszy miesiąc dostępu do platformy CANAL+ w internecie jest darmowy. Możemy go oczywiście anulować w dowolnym momencie korzystania z usługi. Pozwala to nam zaznajomić się z dostępnymi materiałami, aby następnie ocenić, czy rzeczywiście nam odpowiadają. Platforma jest oczywiście także dostępna dla osób, które nie mają umowy abonenckiej z telewizją kablową.

Trzeba przyznać,że oferta telewizji jest naprawdę ciekawa pod kątem piłkarskim. CANAL+ bowiem proponuje między innymi na swoich kanałach rozgrywki Premier League, PKO BP Ekstraklasy, La Liga, Bundesligi. Dodatkowo w ramach zewnętrznych dostawców posiadamy możliwość dostępu do Ligi Mistrzów, Ligi Europy, Serie A, a także nawet i Copa Libertadores.

Sympatycy koszykówki na pewno ucieszą się z NBA, a pasjonaci piłki ręcznej i siatkówki mogą regularnie śledzić rozgrywki Ligi Mistrzów. Dodatkowo oferta obejmuje rozgrywki tenisowe, sporty zimowe, a także sporty walki.

Gdzie możemy korzystać z platformy CANAL+?

Platformę CANAL+ cechuje przede wszystkim mobilność. Zmagania piłkarzy możemy śledzić nie tylko na ekranie naszego telewizora, ale także za pomocą telefonu oraz tabletu. Sam wybierasz czy chcesz oglądać dany program w domu, w podróży, czy u znajomych. Potrzebujemy tylko dostępu do internetu. Dlaczego warto to zrobić? Przede wszystkim ze względu na brak umowy, jakiegokolwiek dekodera czy anteny. Jedyne co wystarczy zrobić to skorzystać z darmowego miesiąca promocji, a następnie wykupić odpowiadający nam pakiet.

Cztery mecze jednocześnie

Dość ciekawą funkcją jest także opcja Multiscreen. Pozwala ona na oglądanie nawet do 4 kanałów sportowych na jednym ekranie. Jest to wielkie udogodnienie podczas weekendów, kiedy gra wiele europejskich lig lub w trakcie Ligi Mistrzów, gdy chcemy śledzić równolegle np. dwa spotkania w fazie pucharowej.

Dla piłkarskich fanów nie ma niczego lepszego. Jeśli jesteś sympatykiem polskiej, angielskiej, włoskiej czy hiszpańskiej piłki, to naprawdę warto skorzystać z tej propozycji. Tym bardziej, że pierwszy miesiąc jest DARMOWY.