Radosław Majecki na początku lipca trafi na stałe do Monaco. To oznacza, że mecz z Piastem będzie jego ostatnim w barwach Legii.

Rekordzista ekstraklasy

Radosław Majecki od kilku lat jest uważany za jednego z najbardziej utalentowanych młodych polskich bramkarzy. Od listopada 2018 roku piłkarz regularnie występował w pierwszym składzie Legii – wystąpił do tej pory w 57 meczach. Transfer do silniejszej ligi wydawał się nieuchronny.

Jeszcze podczas zimowego okna transferowego bramkarz podpisał czteroletni kontrakt z AS Monaco. Kwota transferu wyniosła siedem milionów euro, co jest wynikiem rekordowym w polskiej ekstraklasie.

Musi odejść z Legii przed końcem sezonu

Piłkarz od razu został jednak wypożyczony do Legii, gdzie miał spędzić całą rundę wiosenną. Ze względu na przerwę w rozgrywkach z powodu pandemii koronawirusa, piłkarz jednak nie dogra sezonu w Polsce do końca. Zarząd i sztab szkoleniowy AS Monaco nie wyraziły bowiem zgody na przedłużenie wypożyczenia.

Pożegnanie w meczu z Piastem

Tym samym mecz z Piastem będzie dla Majeckiego ostatnim w barwach Legii. Ostatnie dwa mecze z zespołem z Gliwic nie zakończyły się dla 20-latka zbyt udanie – w każdym z nich pokonano go dwa razy. Może w pożegnalnym meczu zachowa czyste konto?

