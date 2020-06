Podkarpacie tonie w ulewach. Cierpią na tym także piłkarskie boiska

Podkarpacie od jakiegoś czasu przeżywa dramatyczne chwile. W województwie dochodzi do licznych podtopień, a tysiące ludzi zmaga się ze skutkami powodzi. Cierpią na tym także piłkarskie boiska.

Powódź na Podkarpaciu

Kilka dni temu szeroko media opisywały sprawę obiektu klubu Okęcie Warszawa, którego boisko zostało zalane. Natura daje o sobie znać także na Podkarpaciu. Najgorzej wygląda sytuacja w powiecie jasielskim. Podczas ostatniej doby doszło do wielu interwencji strażaków. Poza okolicami Jasła, najtrudniejsza sytuacja była w powiatach rzeszowskim, łańcuckim, przeworskim i przemyskim.

Ucierpiały nie tylko domy mieszkalne, ale także szkoły oraz piłkarskie boiska. Dziś o szkodach poinformował Czarni Jasło.

Trzeba przyznać, że wygląda to fatalnie. Dodatkowo między innymi ze względu na awans do IV ligi, obiekt miał być remontowany. Zalane dodatkowo zostało wielofunkcyjne boisko oddane do użytku mieszkańcom około tydzień temu.

Niestety Podkarpacie co roku zmaga się z podobnymi skutkami z powodu swojego położenia.

Czarni Jasło w poprzednim sezonie zajęli pierwsze miejsce w lidze okręgowej w grupie Krosno.