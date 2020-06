Zagłębie Lubin rozstało się z zawodnikami pierwszego zespołu. Z klubu odeszli Matyas Tajti i Olaf Nowak.

Dobry moment na zmiany?

“Miedziowi” są już pewni pozostania w ekstraklasie na przyszły sezon. W związku z tym do końca sezonu mają czas na to, by przetestować kilka nowych rozwiązań. Ewentualnie sprawdzić, czy część młodzieżowców jest już gotowa na regularne występy w zespole.

Zagłębie Lubin jednak jeszcze przed końcem rozgrywek postanowiło pożegnać się z niektórymi zawodnikami. W poniedziałek z klubem rozstali się bowiem dwaj zawodnicy pierwszej drużyny – Olaf Nowak i Matyas Tajti. Obaj piłkarze rozstali się z Zagłębiem przed zakończeniem kontraktu. Umowa Olafa Nowaka wygasała bowiem w 2022 roku, a Matyasa Tajtiego rok wcześniej.

Otrzymali za mało szans?

Olaf Nowak trafił do Lubina jeszcze w wieku 16. lat. W poprzednich sezonach był wypożyczany do innych zespołów ekstraklasy – Zagłębia Sosnowiec i Wisły Płock. Chociaż zaliczył tam kilka udanych występów, po powrocie do “Miedziowych” na początku roku nie wywalczył miejsca w składzie.

Z kolei Matyas Tajti przyszedł do Zagłębia rok temu w letnim oknie transferowym. W rundzie jesiennej był tylko rezerwowym i nie zagrał w żadnym spotkaniu. Swoje pierwsze szanse w barwach “Miedziowych” otrzymał dopiero po nowym roku, jednak nie zdobył zaufania Martina Seveli.

