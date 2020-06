Atletico nie zdecyduje się na zakontraktowanie Edinsona Cavaniego. Według hiszpańskich mediów klub z Madrytu postara się pozyskać innego zawodnika. Czy będzie nim Arkadiusz Milik?

Jak donosi “AS”, kością niezgody w negocjacjach pomiędzy Atletico a Cavanim były kwestie finansowe. Urugwajczyk już jutro oficjalnie stanie się więc wolnym zawodnikiem.

Sezon naznaczony kontuzjami

Snajper PSG w skróconym przez pandemię sezonie Ligue 1 strzelił dla Paryżan zaledwie cztery bramki. Sumując gole zdobyte na wszystkich frontach wynik nie jest dużo bardziej okazały – to zaledwie siedem trafień. Tak słabe liczby spowodowane były w dużej mierze licznymi kontuzjami, które nękały napastnika. Cavani stracił przez nie aż 17. spotkań! Pomimo kłopotów zdrowotnych Urugwajczyk dalej jest rozchwytywany przez czołowe europejskie kluby. Zimą sporo mówiło się o jego przeprowadzce do Chelsea, a ostatnio wszystko wskazywało na to, że dołączy właśnie do Atletico. Tak najprawdopodobniej się jednak nie stanie.

Milik alternatywą?

“AS” sugeruje, że Diego Simeone bardziej zależy na ściągnięciu do klubu Arkadiusza Milika. Włoskie media łączyły Polaka z Juventusem, choć w sprawie transferu napastnika do “Starej Damy” istnieje sporo niewiadomych. Kontakt Milka z Napoli wygasa po zakończeniu przyszłego sezonu, lecz na ten moment niewiele wskazuje na to, żeby 26-letni zawodnik pozostał na San Paolo w rozgrywkach 2020/21.