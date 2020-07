Sztab szkoleniowy Olimpii Grudziądz zasilił Tunezyjczyk Selim Benachour. Będzie on prowadził pierwszy zespół wspólnie z trenerem Maciejem Patykiem.

Trenerski duet zastąpi zwolnionego Jacka Trzeciaka, który przestał pełnić funkcje szkoleniowca po porażce z GKS-em Tychy. Już wcześniej jednak słychać było o niezbyt dobrej atmosferze w zespole. Pojawiły się pogłoski, że Jacek Trzeciak nie wrócił autokarem z drużyną po meczu z Puszczą Niepołomice.

Walka o baraże

Olimpia Grudziądz ma spore szanse na wejście do baraży o grę w ekstraklasie. Do szóstej pozycji, którą zajmuje obecnie Bruk-Bet Termalica Nieciecza, piłkarze Olimpii tracą zaledwie punkt. Trzeba jednak zaznaczyć, że tabela jest na tyle spłaszczona, że przewaga drużyny z Grudziądza nad piętnastą Odrą Opole wynosi tylko cztery punkty. Do końca rozgrywek Olimpia ma do rozegranie jeszcze sześć spotkań.

Imponujące CV

Selim Benachour to były zawodnik takich klubów jak Paris Saint-Germain, Rubin Kazań czy Malaga. W barwach francuskiego zespołu grał w tym samym czasie co legendarny Ronaldinho. Trenerskie dokonania ma jednak zdecydowanie gorsze niż piłkarskie. Ostatnim klubem, w którym pełnił funkcję szkoleniowca, jest rumuński zespół Foresta Suceava.