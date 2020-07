Dwoma bramkami przypomniał się polskim kibicom Martin Kobylański. Polak miał duży udział w wygranej, która dała awans jego klubowi.

W przedostatniej kolejce 3. ligi niemieckiej poznaliśmy większość kluczowych rozstrzygnięć. Eintracht Braunschweig pokonał 3:2 Manheim, natomiast Ingolstadt uległ Madeburgowi w stosunku 0:2. Rezerwy Bayernu Monachium podzieliły się punktami z MSV Duisburg (2:2).

Pomógł w awansie

We wspomnianym meczu z Manheim 2 razy do siatki trafił Kobylański – odpowiednio w 4. oraz 73. minucie. Polak ma już łącznie 18 strzelonych bramek w tym sezonie. Tym meczem Eintracht Braunschweig zapewnił sobie miejsce w 2. Bundeslidze w przyszłym sezonie – przewodząca w tabeli 2. drużyna Bayernu jest pozbawiona możliwości awansu do wyższej klasy rozgrywkowej.

Zaskakująco dobre liczby

26-latek przez większą część kariery występuje w niższych klasach rozgrywkowych w Niemczech. Przez rok był piłkarzem Lechii Gdańsk, ale wystąpił zaledwie w 3 meczach i w żadnym z nich nie zaznaczył wyraźnie swojej obecności. Po powrocie do kraju, w którym się wychował, zaczął notować zdecydowanie lepsze liczby. W barwach Preussen Munster spisywał się na tyle dobrze, że został pozyskany przez zdecydowanie bardziej uznany klub z Brunszwiku, gdzie utrzymuje bardzo dobre statystyki.