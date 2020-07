W Valencii od kilku dobrych tygodni panuje zupełny chaos, coraz więcej problemów się nawarstwia. Tym razem z gry wypadł Rodrigo Moreno.

Przed dwoma dniami z funkcji trenera zwolniony został Albert Celades. Powodem była słaba forma drużyny, która na chwilę obecną znajduje się poza strefą gwarantującą możliwość gry w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Kolejny problem, jaki spadł na sympatyków klubu z Walencji, to kontuzja kluczowego zawodnika, jakim bez wątpienia jest Rodrigo Moreno.

Poważny uraz

Rodrigo uszkodził wiązadła poboczne w prawym kolanie podczas wczorajszej gry wewnętrznej. Jest to prawdopodobnie koniec sezonu dla reprezentanta Hiszpanii, nie będzie on zdolny do treningów przez kilka najbliższy tygodni. Awans do europejskich pucharów w tym sezonie wydaje się być w rezultacie celem trudnym do osiągnięcia.

Kto go zastąpi?

29-latek był podstawowym zawodnikiem drużyny z Mestalla w tym sezonie. Jeżeli mówimy o linii ataku, to Voro, który został tymczasowym trenerem zespołu, będzie wciąż miał do dyspozycji takich napastników, jak Maxi Gomez, czy Kevin Gameiro.