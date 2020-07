Nie jest tajemnicą, że Serge Aurier nie należy do grona ulubieńców Jose Mourinho. Prawy obrońca Tottenhamu najprawdopodobniej pożegna się z klubem po zakończeniu obecnego sezonu. Według “Sky Sports” zainteresowane jego pozyskaniem może być Monaco.

Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej trafił do Tottenhamu latem 2017 roku. Jego kontrakt z obecnym pracodawcą wygasa w czerwcu 2022 roku.

Zbyt słaby w grze obronnej

Aurier w trakcie obecnego sezonu notuje całkiem przyzwoite liczby. We wszystkich rozgrywkach zaliczył osiem asyst, co jak na bocznego obrońcę jest wynikiem jak najbardziej poprawnym. Jose Mourinho ma jednak ogromne zastrzeżenia co do jego postawy w defensywie. Portugalczyk wolałby pozyskać piłkarza lepiej radzącego sobie w odbiorze piłki i neutralizowaniu ataków rywali.

Powrót do Ligue 1?

Gdyby prognozy “Sky Sports” miały odzwierciedlenie w rzeczywistości, dla Auriera byłby to powrót do ligi francuskiej. Piłkarz w przeszłości reprezentował barwy Lens, Toulouse oraz Paris Saint-Germain. W Monaco o miejsce na prawej obronie rywalizowałby m.in. z Benjaminem Henrichsem.