Kariera Sebastiana Walukiewicza w Serie A nabiera rozpędu. Polak został doceniony przez portal “Who Scored”, który nominował go do najlepszej jedenastki czerwca wśród zawodników do lat 21.

Zestawienie dotyczy piłkarzy grających w pięciu najsilniejszych europejskich ligach. Walukiewicz trafił do jedenastki obok takich zawodników jak Trent Alexander-Arnold, Matthijs de Ligt czy Alphonso Davies.

Zenga stawia na Walukiewicza

Walukiewicz zagrał w trzech ostatnich meczach Cagliari w Serie A. Drużyna prowadzona przez Waltera Zengę zdobyła w nich aż siedem puntów, czym praktycznie zapewniła sobie utrzymanie w lidze. Były legendarny włoski bramkarz, który przejął drużynę z Sardynii na początku marca, odważnie postawił na młodego stopera. Polak ma u nowego trenera wyższe notowania niż chociażby były piłkarz Liverpoolu, Ragnar Klavan.

Otrzyma powołanie?

Dobrymi i regularnymi występami w Serie A, Walukiewicz może zapracować na powołanie do dorosłej reprezentacji Polski. Dotychczas stoper grał jedynie w kadrach młodzieżowych. Wystąpił m.in. podczas rozgrywanych w naszym kraju mistrzostw świata do lat 20.