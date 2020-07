W czwartek dokończono 29. kolejkę pierwszoligowych rozgrywek. Na miejscu dającym prawo gry w barażach o awans do ekstraklasy umocnił się Radomiak Radom. Podbeskidzie minimalnie powiększyło przewagę nad Wartą Poznań.

Radomiak pokonał na własnym stadionie Wigry Suwałki 3:1. Stomil natomiast 2:0 wygrał z Olimpią Grudziądz w meczu, który goście kończyli w dziewiątkę.

Byli legioniści zapewniają punkty

Gole dla piłkarzy z Radomia zdobyli Patryk Mikita, Damian Nowak oraz Rafał Makowski. Dzięki zwycięstwu podopieczni Dariusza Banasika zachowali szanse na bezpośredni awans do rozgrywek ekstraklasy. Ich strata do drugiego miejsca wynosi sześć punktów.

Kolejny remis Podbeskidzia

Pozycję wicelidera zajmuje Podbeskidzie Bielsko-Biała. Czwarty remis w pięciu ostatnich meczach wprowadzi nerwowość w szeregach ekipy prowadzonej przez Krzysztofa Brede. W następnym spotkaniu Podbeskidzie zmierzy się właśnie z Radomiakiem.

Stomil liczy na baraże

Stomil Olsztyn dzięki zwycięstwu nad Olimpią Grudziądz wciąż może włączyć się do walki o udział w barażach. Cztery punkty straty do GKS-u Tychy są jak najbardziej do odrobienia na przestrzeni pięciu kolejek. Olimpia w wyniku dzisiejszej porażki spadała w tabeli na dziesiątą lokatę. Piłkarze z Grudziądza są zaledwie oczko za Stomilem, lecz nad strefą spadkową mają tylko trzy punkty przewagi.