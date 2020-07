Bukmacherzy bez podatku

W przypadku wygranej u bukmachera zwycięzca może poczuć dotkliwie podwójne opodatkowanie – po raz pierwszy przy składaniu kuponu i po raz wtóry przed wypłatą wygranej. Na szczęście dzisiaj możliwe jest obstawianie zakładów bez podatku u legalnego bukmachera. Jak wygląda sytuacja podatkowa w związku z zakładami bukmacherskimi w Polsce? Dlaczego niektórzy bukmacherzy biorą na siebie podatek i pozwalają graczom na pełną wygraną? Jak obstawiać kupony bez podatku i zgodnie z prawem? Czytaj dalej, a dowiesz się więcej!

Ustawa hazardowa i historia polskich bukmacherów

Od momentu zacieśnienia przepisów na polskim rynku bukmacherskim i przyjęcia ustawy tzw. hazardowej, działanie zakładów bukmacherskich zarówno w wersji stacjonarnej jak i elektronicznej, zostało usankcjonowane. Chociaż w momencie uchwalania ustawy nie brakowało sprzeciwów i protestów z różnych środowisk, dzisiaj z perspektywy mijającej dekady można śmiało ocenić, że ustawodawcom udało się zapanować w dużym stopniu nad całkowitą samowolą podmiotów organizujących ten rynek. Bez wątpienia jednak celem nadrzędnym nie była ochrona konsumentów czy nadzór i kontrola nad firmami działającymi jako zakłady bukmacherskie, ale uzyskanie całkiem pokaźnego źródła dochodu dla państwa.

Tak długo, jak zakłady bukmacherskie nie działały w stu procentach w sposób transparentny, oznaczało dla budżetu państwa setki milionów złotych przepuszczonych między palcami co roku. Uszczelnienie tego systemu, wprowadzenie nadzoru skarbowego nad zakładami bukmacherskimi i opodatkowanie tego systemu zakładów wzajemnych miało wymierne korzyści ekonomiczne dla polskiego budżetu. Miało także zdelegalizować tych bukmacherów, którzy działali nielegalnie lub wykorzystywali swoją zarejestrowaną działalność gospodarczą do firmowania mniej legalnych procederów i ten efekt udało się osiągnąć w dużym stopniu.

Nie spełniły się także zapowiedzi lobby broniącego zakładów bukmacherskich – pomimo wysokich wymogów formalnych, organizacyjnych i finansowych, znalazły się zakłady bukmacherskie Betfan, Fortuna czy Totolotek, które pomimo nowej rzeczywistości prawnej i rynkowej były skłonne do zarejestrowania swojej legalnej działalności i podjęcia konkurencyjnej, wolnorynkowej walki o konsumenta. W związku z tym, przez długi czas niemożliwe było obstawianie zakładów bez podatku. Dzisiaj jest to możliwe.

Bukmacherzy bez podatku – nowe możliwości dla bukmachera w erze Internetu

Upowszechnienie się Internetu i przeniesienie biznesu bukmacherskiego do sieci również było impulsem, który znacząco ułatwił i przyspieszył reformy, również jeśli chodzi o obstawianie kuponów bez podatku. Funkcjonujący, legalni bukmacherzy mogli zacząć oszczędzać na infrastrukturze i zmniejszyć zatrudnienie wśród personelu stacjonarnego, a zwiększenie nacisku na promocje, konkurencyjną ofertę dla klienta indywidualnego i stały rozwój aplikacji mobilnych czy swoich serwisów elektronicznych. W ten sposób udało się nie tylko nie stracić setek tysięcy klientów odwiedzających niemal codziennie stacjonarne zakłady bukmacherskie, ale pojawił się także potencjał pozyskania nowych klientów, do tej pory nieobecnych na rynku.

Mowa chociażby o osobach ze wsi i najmniejszych miasteczek, gdzie brakowało miejsc do gry stacjonarnej oraz o młodzieży, która w Internecie ma możliwość grania pomimo swojej niepełnoletności. Te dwa fakty przełożyły się na to, że obroty firm bukmacherskich pomimo usztywnienia przepisów i opodatkowania zakładów z roku na rok rosną, a portale internetowe i aplikacje mobilne do obstawiania online są coraz wygodniejsze, sprawniejsze, bardziej funkcjonalne i szybsze. Problem stanowiły i nadal stanowią jednak wysokie podatki- zaczęło pojawiać się więc pytanie, jak obstawiać zakłady bez podatku i czy zakłady bukmacherskie bez podatku w ogóle są możliwe?

Obstawianie bez podatku – czy to możliwe?

Osoba decydująca się w Polsce na grę u legalnego bukmachera musi co do zasady liczyć się z dwoma podatkami – każda transakcja u bukmachera, bez względu na jej charakter i wielkość wpłaty, jest objęta podatkiem w wysokości 12%. Jeśli natomiast gracz ma szczęście i wygra – jego wygrana jest dodatkowo opodatkowana w stawce 10% od pełnej kwoty. Takie opodatkowanie gier wzajemnych jest czymś, co w teorii może skutecznie zniechęcić amatorów bukmacherki do grania i znacznie zmniejszyć dochody przedsiębiorstwa w skali roku. Na szczęście dzisiaj zakłady bukmacherskie bez podatku są możliwe – wystarczy wybrać odpowiedniego bukmachera.

Jaki bukmacher bez podatku?

Bardzo dobrym przykładem jest BETFAN legalny bukmacher, który zdecydował się na zaproponowanie swoim klientom modelu, w którym pierwszy stopień podatku – 12% od stawki wniesionej do bukmachera na złożonym kuponie – jest zniesiony. Takie możliwości bukmacher stwarza klientom od początku swojej działalności. Naturalnie w przypadku niejednej firmy taka promocja ma charakter czasowy albo też zostaje wprowadzona z tak licznymi obostrzeniami i zastrzeżeniami, że tylko w wyjątkowych okolicznościach faktycznie firma musi pokryć podatek za swojego gracza.

Oczywiście to nie jedyna opcja – takie możliwości stwarzają i inni bukmacherzy, na przykład Totolotek oferujący specjalne rabaty na wstępie czy bonusy. Aby zapoznać się z konkretami i sprawdzić jak obstawiać zakłady bez podatku należy odwiedzić oficjalną stronę internetową bukmachera, który nas interesuje.

Dlaczego bukmacherzy oferują wyłączenie podatku na kuponie?

Dobra oferta bukmachera wpływa na opinie o nim. Dlatego najwięksi bukmacherzy, bez specjalnych ograniczeń pozwalają na zagranie w dowolne zakłady bez konieczności opodatkowania stawki na kuponie. Jeśli bukmacher oferuje taką promocję praktycznie nieustannie, 24 godziny na dobę, to z całą pewnością wielu klientów chętniej wybiera właśnie jego ofertę.

To oczywiste, ponieważ projektowana wygrana z takiego kuponu bez opodatkowania jest zawsze o przynajmniej 1/10 korzystniejsza aniżeli w przypadku projektowanej wygranej na kuponie u bukmachera, który przerzuca w całości podatek na gracza. Nie dziwi więc, że wśród marek bukmacherskich walczących o klientów w Polsce wciąż bardzo często pojawiają się promocje zakładające wyłączenie podatku dla gracza, dlatego warto wiedzieć, jakie niuanse i detale odróżniają poszczególnych legalnych bukmacherów, zanim zwiąże się z którymś z nich na dłużej.

Zakłady bez podatku – jak to działa?

Urząd Skarbowy mający wgląd do wszystkich transakcji przeprowadzonych przez legalnego bukmachera doskonale wie, ile powinien wynosić podatek odprowadzony przez konkretnego bukmachera za dany okres i nie zamierza odstąpić od jego wymagalności tylko dlatego, że zakłady bukmacherskie walczą między sobą o klienta oferując obstawianie bez podatku.

Bukmacher przeważnie decyduje się na wzięcie na siebie ciężaru pokrycia podatku należnego fiskusowi z kuponów swoich klientów tylko i wyłącznie po spełnieniu przez klienta określonego warunku jak np.:

przekroczenie wskazanego kursu minimalnego – jeśli bukmacher skalkuluje sobie, że powyżej poziomu średniego kursu na kupon 1.30 czy 1.40 liczba wpływów z niezrealizowanych kuponów jest dostatecznie wysoka, aby pokryć z powodzeniem 12% podatek i jednocześnie zabezpieczyć zysk dla firmy, może bez względu na statystyki z jednego dnia wykazać zyski w perspektywie długookresowej;

minimalna liczba zakładów na kuponie – aby bukmacher wziął na siebie ciężar pokrycia podatku za swojego klienta, można również nakazać użytkownikowi obstawienie na kuponie np. minimalnej liczby 3 czy 5 zdarzeń, znacząco obniżając tym samym wskaźnik wygranych, a przez to zabezpieczając dla siebie środki do pokrycia tego podatkowego zobowiązania;

ograniczenie czasowe promocji – tzw. happy hours uruchamiane na serwerze bukmachera sprawiają, że tylko pewna pula kuponów złożonych danego dnia przez graczy zostanie objęta taką podatkową karencją, przez co w skali budżetu dziennego przedsiębiorstwa liczba kuponów do opłacenia za klientów może okazać się wyjątkowo niska i nieznacząca finansowo.

Bukmacher bez podatku – formalne i prawne warunki opodatkowania w Polsce

Legalni bukmacherzy w Polsce oferujący obstawianie bez podatku stale rywalizują o klientów, ale tylko zakłady bukmacherskie BETFAN mogą pochwalić się ofertą, która od początku działalności zakładała przejęcie ciężaru podatkowego z gracza. W odróżnieniu od innych marek obecnych na polskim rynku zakładów wzajemnych, legalny bukmacher BETFAN postanowił udostępnić wszystkim swoim użytkownikom dostęp do promocji przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Dzięki temu firma zbudowała sobie solidną grupę stałych klientów i posiada nadal w ręku bardzo istotny mechanizm promocyjny, któremu rynkowi konkurenci często nie są w stanie sprostać.

Firmy konkurujące z BETFAN bardzo często uruchamiają swoje promocje okresowo lub uzależniają zwolnienie z podatku tylko dla graczy składających bardziej ryzykowne kupony, a więc obarczone mniejszym prawdopodobieństwem zgarnięcia wygranej. Różni bukmacherzy zupełnie inaczej programują swoją ofertę i rozwiązują kwestie promocji dla graczy. Opinie są tak pozytywne, ponieważ zasady obowiązujące u tego bukmachera są najbardziej transparentne i przejrzyste, a Internauta natychmiast widzi, o ile korzystniej prezentuje się jego kupon u tego pośrednika.

Pytania i odpowiedzi – bukmacherzy bez podatku

Zawsze warto wiedzieć, na jakich zasadach bierze się udział w rywalizacji, grze czy zakładzie. Dlatego przedstawiamy poniżej podstawowe odpowiedzi na kluczowe pytania, jeśli chodzi o zakłady bukmacherskie bez podatku:

Jakie są progi podatkowe od zakładów bukmacherskich?

Zgodnie z przepisami podatkowymi oraz obowiązującą ustawą hazardową, w zakładach wzajemnych obowiązują dwa progi podatkowe. 12% od stawki wniesionej przez gracza na kuponie musi być zawsze odprowadzone na rzecz Urzędu Skarbowego. Dodatkowo, w przypadku zwycięskich kuponów bukmacherskich opiewających na kwotę powyżej 2280 zł, wygrany musi się rozliczyć z fiskusem i odprowadzić 10% ze swojego dochodu.

Kto rozlicza podatek od wygranych?

Użytkownik serwisu bukmacherskiego może skorzystać z wielu automatycznych i cyfrowych funkcji bukmachera. Jedną z tych istotnych funkcji jest prowadzenie zapisu wszystkich transakcji na koncie klienta i jego automatyczne rozliczanie np. celem złożenia deklaracji PIT-8 w Urzędzie Skarbowym. Chociaż to podatnik odprowadza ostatecznie 10% ze swojego zarobku, wyciąg z obrotami na koncie bukmacherskim podatnika może być zawsze błyskawicznie wygenerowane z zastosowaniem strony bukmachera.

Jak sprawdzić legalność bukmachera?

Każdy bukmacher informuje o swojej legalności, a jego strona internetowa powinna zawierać chociażby w stopce redakcyjnej albo zakładce kontakt lub stronie informacyjnej „o nas” wszelkie niezbędne informacje jak NIP, REGON i numer otrzymanego pozwolenia na prowadzenie działalności. Weryfikacja legalności bukmachera może się także odbyć za pomocą stron internetowych stosownych państwowych instytucji i administracji publicznej.