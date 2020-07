Po raz kolejny kunsztem strzeleckim błysnął Robert Lewandowski. W dużej mierze przyczynił się do zdobycia Pucharu Niemiec przez Bayern.

Sobotni finał Pucharu Niemiec od początku przebiegał po myśli Bayernu. Ostatecznie Bawarczycy pokonali Bayer Leverkusen w stosunku 4:2. Lewandowski 2 razy trafił do siatki. To były jego 50. i 51. gole w zakończonym już sezonie.

Lewandowski poprowadził zespół

Pierwszy gol padł w 16. minucie za sprawą Davida Alaby, który doskonale przymierzył z rzutu wolnego. 8 minut później na 2:0 strzałem z dystansu podwyższył Gnabry. W 59. minucie pierwszy raz do siatki trafił Lewandowski, któremu w dużym stopniu pomógł jednak bramkarz Leverkusen. 64. minuta gry to gol kontaktowy, którego autorem był Sven Bender. Na minutę przed końcem regulaminowego czasu gry złudzeń nie pozostawił polski napastnik, który zdobył 2 bramkę w tym meczu. W doliczonym czasie gry wynik na 4:2 ustalił Kai Havertz, który jest łączony z transferem do Bayernu.

Bayern w podwójnej koronie

Bayer Leverkusen 2:4 Bayern Monachium

Alaba 16′, Gnabry 24′, Lewandowski 59′, S. Bender 64′, Lewandowski 89′, Havertz 90+5′

MANUEL NEUER, yes Manuel Neuer picks up an assist for Bayern’s 3rd! Scored by Lewandowski. pic.twitter.com/gK0U9e9Y1Z — Take Ballon D’or 2023 (@TechnicalTake26) July 4, 2020