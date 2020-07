Kontuzji doznał N’Golo Kante, czyli podstawowy zawodnik londyńskiej Chelsea. Frank Lampard może mieć kłopot ze znalezieniem zastępstwa.

The Blues notują w ostatnim czasie zwyżkę formy. Klub z Londynu zajmuje obecnie 4. miejsce w tabeli Premier League. Przed kilkoma dniami podopieczni Lamparda zdołali zwyciężyć z Manchesterem City i tym samym pozbawić drużynę Pepa Guardioli szans na mistrzostwo.

Kontuzja ścięgna

Podczas sobotniego meczu z Watfordem, który Chelsea wygrała 3:0, kontuzji doznał N’Golo Kante, który jest kluczową postacią zespołu. Według diagnozy, Francuz doznał urazu ścięgna podkolanowego i z tego też powodu nie był w stanie dograć do końca spotkania.

Nie zagra we wtorek

29-latek w tym sezonie zagrał w 22 spotkaniach ligowych klubu ze Stamford Bridge, w których 3 razy trafiał do siatki rywali. Jego bilans w reprezentacji Francji to 39 meczów i 1 gol. Jego kontrakt wygaśnie 30 czerwca 2023 roku. Nie wiadomo jeszcze, jak długo będzie pauzował, choć jego występ we wtorkowym meczu z Crystal Palace jest raczej wykluczony.