Patrząc na wyniki Tottenhamu w obecnym sezonie, z pewnością latem Jose Mourinho będzie oczekiwał od Daniela Levy’ego konkretnych wzmocnień. Jednym z priorytetów dla Portugalczyka będzie stworzenie większej konkurencji na prawej stronie defensywy.

Jak informuje “The Athletic”, piłkarzem, który może powędrować na Tottenham Hotspur Stadion jest Max Aarons. Piłkarz ten występuje obecnie w Norwich City.

Spadek praktycznie przesądzony

“Kanarki” zamykają obecnie stawkę Premier League, mając aż dziewięć punktów straty do miejsca dającego utrzymanie. Szanse na pozostanie w lidze są więc naprawdę niewielkie. Wygląda jednak na to, że kilku piłkarzy Norwich może dalej prezentować swoje umiejętności na stadionach najwyższej ligi. Jednym z nich może być właśnie Max Aarons. Prawy obrońca rozegrał w tym sezonie 31. spotkań, notując w nich dwie asysty. 20-latek to zawodnik o dużym potencjale, co mogło skłonić “Koguty” do wzmożonej obserwacji bocznego defensora.

Mourinho niezadowolony z Auriera

Na ten moment jedynym nominalnym prawym obrońcą w drużynie Tottenhamu jest Serge Aurier. Piłkarz nie jest jednak ulubieńcem Jose Mourinho, który chciałby w jego miejsce pozyskać piłkarza bardziej odpowiedzialnego w defensywie.