Czarne chmury zawisły nad GKS-em Bełchatów. Klub nie otrzymał licencji na grę w I lidze.

O decyzji poinformował na swojej stronie internetowej Polski Związek Piłki Nożnej. Bełchatowianom przysługuje odwołanie.

Komunikat PZPN-u

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie PZPN-u:

– Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN podjęła następujące decyzje:

– nie przyznała licencji uprawniającej klub GKS Bełchatów do uczestnictwa w rozgrywkach I ligi w sezonie 2020/2021 w związku z niespełnieniem kryteriów F.04 oraz F.05 Podręcznika Licencyjnego.

Każde rozwiązanie jest możliwe

Jeśli chodzi o czysto boiskowe wydarzenia, GKS Bełchatów jest w grupie walczącej o zarówno o awans do ekstraklasy, jak i o utrzymanie w I lidze. Drużyna zajmuje obecnie 10. miejsce w tabeli, natomiast jej strata do miejsca dającego przepustkę do najwyższej ligi wynosi tylko cztery punkty. Piłkarze Marcina Węglewskiego muszą jednak cały czas oglądać się za siebie. Nad strefą spadkową mają bowiem raptem trzy oczka przewagi.

Forma prezentowana przez drużynę z Bełchatowa jest w ostatnim czasie naprawdę wysoka. Piłkarze GKS-u nie zaznali bowiem smaku porażki od sześciu spotkań. Cztery z nich zakończyli zwycięstwami.