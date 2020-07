Jarosław Skrobacz zrezygnował z funkcji trenera GKS-u Jastrzębie. Pierwszoligowy klub poinformował o tym na swojej stronie internetowej.

52-letni szkoleniowiec prowadził zespół GKS-u od maja 2016 roku. W czasie jego pracy drużyna awansowała z III do I ligi.

Świetny poprzedni sezon

GKS Jastrzębie w rozgrywkach 2018/19 zajęło wysoką, piątą pozycję na zakończenie pierwszoligowych zmagań. Co prawda do zajęcia miejsca dającego awans do ekstraklasy podopiecznym Skrobacza zabrakło sporej liczby punktów, lecz wyprzedzenie w tabeli takich drużyn jak Podbeskidzie Bielsko-Biała czy Termalica Bruk-Bet Nieciecza było sporym sukcesem.

Seria meczów bez zwycięstwa

W obecnych rozgrywkach nie jest już jednak tak kolorowo. Piłkarze GKS-u Jastrzębie zajmują w tym momencie 12. miejsce w tabeli, mając tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową. Podopieczni Jarosława Skrobacza zanotowali niechlubną serię sześciu meczów bez zwycięstwa, podczas której wywalczyli zaledwie jeden remis.