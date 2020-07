Według Nicolo Schiary, Kamil Glik podpisze kontrakt z Benevento. Jak informuje włoski dziennikarz, Polak zwiąże się z nowym klubem umową do 2023 roku.

Beniaminek Serie A zapłaci za Glika 3 miliony euro. O transferze było głośno już od kilku dni.

Kamil #Glik is getting closer to closer to #Benevento. Vigorito will pay €3M to #Monaco. The centre-back will sign a contract until 2023. In the next days the deal will be complete. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 6, 2020