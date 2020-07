W dniu dzisiejszym Tomasz Kafarski został zwolniony z funkcji trenera Sandecji Nowy Sącz. Klub poprowadzi duet Piotr Świerczewski i Marcin Jałocha.

Kafarski pracował w Sandecji od 11 czerwca 2018 roku. Klub nie zdołał się utrzymać w ekstraklasie w sezonie 2017/18, po zakończeniu rozgrywek postanowiono zatrudnić byłego szkoleniowca m.in. Lechii Gdańsk. Ostatnie rezultaty zespołu sprawiły, że zarząd postanowił zakończyć z nim współpracę.

Duet trenerów

Jednocześnie poinformowano, że przynajmniej do końca sezonu drużynę Sandecji poprowadzą Piotr Świerczewski wespół z Marcinem Jałochą. Świerczewski w ostatnim czasie pracował w warszawskim KTS Weszło. W 2012 roku zaliczył epizod w ekstraklasie na ławce ŁKS-u Łódź. W jego CV trenerskim znajdują się również takie kluby, jak Znicz Pruszków, Motor Lublin, a także reprezentacja Polski do lat 21, gdzie był asystentem.

Powrót po 5 latach

Dla Jałochy będzie to powrót do Nowego Sącza. W 2015 roku był asystentem trenera Dariusza Wójtowicza. Jego ostatnim klubem był Orzeł Piaski Wielkie. Zespół Sandecji do ostatniej kolejki będzie walczyć o utrzymanie w 1. lidze. Na 4 kolejki przed końcem zajmuje 15 miejsce z zaledwie 1-punktową przewagą nad Odra Opole, która znajduje się w strefie spadkowej.