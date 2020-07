Podczas meczu pomiędzy Tottenhamem Hotspur i Evertonem, doszło do starcia Heung-min Sona z Hugo Llorisem. Jaki był powód nieporozumienia?

W momencie, w którym zawodnicy udawali się do szatni na przerwę, doszło do spięcia podopiecznych Jose Mourinho. Jak mogliśmy zobaczyć na ujęciach, które zaprezentował nam realizator transmisji, Hugo Lloris miał duże pretensje do Koreańczyka Sona. Prawdopodobnie eskalacja konfliktu miała miejsce w szatni.

Gary Neville skomentował całą sytuację w swoim stylu:

Chciałbym, żeby pokazywali tyle zaangażowania na murawie.

Niefortunna interwencja

Ostatecznie gospodarze wygrali z zespołem z Liverpoolu w stosunku 1:0. Wynik meczu ustalił w 24. minucie gol samobójczy Michaela Keane’a. Strzał na bramkę Jordana Pickforda oddał Giovanni Lo Celso, jednak piłka niefortunnie odbiła się od obrońcy Evertonu i trafiła do siatki. Dzięki temu zwycięstwu drużyna Spurs awansowała na 8. miejsce w tabeli Premier League, natomiast zawodnicy Carlo Ancelottiego znajdują się o 3 miejsca niżej.

Tottenham Hotspur 1:0 Everton FC

Michael Keane (gol samobójczy) 24′