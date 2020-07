Carlos Vela odmówił udziału w powrotnym turnieju w ramach Major Soccer League. Według mediów, piłkarz obawia się zakażenia koronawirusem.

Powrót ligi MLS po przerwie związanej z koronawirusem nie odbędzie się bez komplikacji. Przed 2 dniami ogłoszono, że wśród piłkarzy FC Dallas wykryto aktywne przypadki zakażeń. W związku z tym zapadła decyzja o przełożeniu meczu tej drużyny z Vancouver Whitecaps.

Zrezygnował z powodów rodzinnych

Zawodnik Los Angeles FC, Carlos Vela, odmówił gry. Według dziennika “Los Angeles Times” jego decyzja jest związana z obawą o zdrowie rodziny. Meksykanin nie poniesie żadnych konsekwencji, ponieważ władze MLS dopuściły możliwość i pozwoliły zawodnikom zrezygnować z gry z powodów rodzinnych. Turniej powrotny rozpocznie się 8 lipca i ma potrwać do 11 sierpnia włącznie. Wszystkie spotkania zostaną rozegrane w Orlando.

Świetne statystyki

31-letni skrzydłowy do klubu z Kalifornii trafił w 2018 roku z Realu Sociedad. Sezon 2019 był doskonały w jego wykonaniu, ponieważ zagrał w 31 meczach LAFC, w których strzelił aż 34 gole, a także zanotował 10 asyst. Na początku rozgrywek 2020 wystąpił w 2 meczach, w których 2 razy zdążył trafić do siatki rywali. Jego bilans w reprezentacji Meksyku to 72 mecze i 19 bramek.