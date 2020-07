Legenda “The Blues” miałaby pójść w podobne ślady jak jego kolega z Chelsea – Frank Lampard i zacząć samotną karierę trenerską na zapleczu Premier League. Anglik jak do tej pory był asystentem w Aston Villi.

Ciekawą informację podał Frank Khalid – uznany w kontekście fan londyńskiego klubu. Według jego zapewnień nowym trenerem Bristol City ma zostać John Terry, który rozpocząłby swoją samodzielną karierę trenerską. Jest to możliwe, ponieważ po ponad czteroletniej przygodzie z “The Robins” zwolniono Lee Johnsona.

Chelsea legend John Terry in frame to leave Aston Villa and become new manager at Bristol City. pic.twitter.com/nvXCsmkCjY

— Frank Khalid (@FrankKhalidUK) July 7, 2020