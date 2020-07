Zawirowań wokół przyszłości Paula Pogby ciąg dalszy. Jak donosi “L’Equipe”, ofertę za zawodnika Manchesteru United zamierza złożyć Real Madryt.

Pogłoski dotyczące przejścia piłkarza do drużyny Zinedine’a Zidane’a krążą od dłuższego czasu. Ostatnio jednak wiele wskazywało na to, że Pogba pozostanie zawodnikiem “Czerwonych Diabłów”.

Zdecydowany na grę dla Solskjaera

Przed paroma dniami “ESPN” informowało, że piłkarz jest bardzo zadowolony ze współpracy z menedżerem klubu z Old Trafford, Ole Gunnarem Solskjaerem. To właśnie dobre relacje z Norwegiem miały utwierdzić go w przekonaniu, że warto być częścią projektu klubu z Manchesteru.

Real nie składa broni

Francuski dziennik jest jednak zdania, że Real nie zamierza ustawać w dążeniach do pozyskania środkowego pomocnika. Nie jest tajemnicą, że ogromnym zwolennikiem talentu Pogby jest Zinedine Zidane. Szkoleniowiec “Królewskich” ma namawiać klubowych włodarzy, aby spróbowali wykupić piłkarza z Anglii.