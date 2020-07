Jak możemy dowiedzieć się z „The London Evening Standard”, Barcelona pragnie dwóch zawodników Tottenhamu – Tanguya Ndombele oraz Ryana Sessegnona.

Wiele wskazuje na to, że drużyna ze stolicy Katalonii będzie szukała wzmocnień przed nadchodzącym sezonem. Rozczarowująca postawa w obecnej kampanii rozochociła włodarzy klubu do kilku zmian personalnych. Katalończycy chcieliby w swoich szeregach obu zawodników Tottenhamu, jednak postawili jasny warunek. Jeśli pojawi się szansa na przeprowadzenie tych transferów, londyńczycy będą musieli zgodzić się na wymianę piłkarzy, z ewentualną wymianą za małą dopłatą ze strony “Dumy Katalonii”. W gronie zawodników wicelidera La Liga, którzy mogą zostać włączeni w transakcję, są Nélson Semedo, Ivan Rakitić, Samuel Umtiti i Philippe Coutinho.

Niechętni na zmianę

Włodarze “Kogutów” nie są skłonni poświęcać swoich graczy. Transfer 20-letniego Anglika miałby zablokować sam Jose Mourinho, który pragnie pozostania zawodnika. Młody piłkarz przejawia niesamowity potencjał od kilku lat. Przez wielu porównywany był z innym byłym graczem Tottenhamu – Garethem Balem. Jednak jak do tej pory Sessegnon nie porwał kibiców swoimi występami. W obecnym sezonie jedyne trafienie i asystę zanotował w Lidze Mistrzów.

Bliżej opuszczenia zespołu

Tanguy Ndombele nie pojawił się jeszcze w pierwszym składzie w spotkaniach po wznowioniu ligi. Najdroższy nabytek “Kogutów” w marcu został skrytykowany przez Jose Mourinho, który po spotkaniu z Burnley, w którym szybko ściągnął Francuza, powiedział:

– Tanguy miał wystarczająco dużo czasu, aby wskoczyć na wyższy poziom. Wiem, że Premier League są bardzo trudnymi rozgrywkami i niektórzy zawodnicy potrzebują tygodni, aby się przystosować do nowej ligi. On jest jednak graczem z takim potencjałem i odpowiedzialnością, że powinien dawać nam zdecydowanie więcej niż robi to obecnie – przyznał trener Tottenhamu.

Jednak jak zapewnia Jose Mourinho konfliktu z piłkarzem nie ma. Mimo wszystko to właśnie Ndombele jest bliżej opuszczenia drużyny z Londynu. W przeszłości interesowały się nim także Bayern Monachium oraz Paris Saint-Germain. Oba zespoły są w lepszej sytuacji finansowej, co mogą wykorzystać, aby wyciągnąć Francuza.