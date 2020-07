W środowym meczu ligi tureckiej Goztepe zremisowało z drużyną Ankaragucu. Jedną z bramek zdobył Kamil Wilczek.

Mecz zakończył się wynikiem 2:2. Wilczek trafił do siatki w 26. minucie, kiedy to zdołał wykorzystać rzut karny podyktowany dla zespołu Goztepe. Był to jego 1. gol w tym sezonie ligi tureckiej. Napastnik został zmieniony w 79. minucie przez Ege Ozkayimoglu.

Cały mecz Pazdana

W tym spotkaniu wystąpiło także 2 innych Polaków. Michał Pazdan rozegrał pełne 90 minut w barwach Ankaragucu, natomiast Daniel Łukasik został zmieniony przez trenera w 54. minucie, chwilę wcześniej został ukarany przez sędziego żółtą kartką. Konrad Michalak znalazł się poza kadrą meczową.

Powtórzy liczby z Danii?

32-latek do Turcji trafił w styczniu tego roku z Brondby. Goztepe zapłaciło za niego wówczas kwotę 1 mln euro odstępnego. Wczorajszy gol był jego 1. w nowej drużynie, w której do tej pory wystąpił w 13 spotkaniach i zdołał zanotował 1 asystę. Wcześniej w tym sezonie w lidze duńskiej notował bardzo dobre liczby, ponieważ zagrał w 18 meczach, jego bilans wyniósł 17 bramek i 3 asysty.