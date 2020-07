Oliver Giroud może zostać piłkarzem Interu Mediolan. Od pewnego czasu trwają spekulację o odejściu napastnika z Chelsea.

Antonio Conte poszukuje wartościowego zmiennika dla duetu napastników, czyli Romelu Lukaku i Lautaro Martineza. Dodatkowo Inter chciałby się zabezpieczyć na wypadek odejścia Argentyńczyka do mocniejszego klubu. Kandydatem do transferu jest Francuz.

Ławka w Interze?

Giroud mógł trafić do Mediolanu już podczas poprzednich okienek transferowych. Frank Lampard chciał jednak zatrzymać go w szeregach Chelsea, ze względu na zakaz transferowy nałożony na klub, który umożliwił sprowadzenie ewentualnego następcy. Latem do zespołu ze Stamford Bridge przejdzie Timo Werner.

Za rok odejdzie za darmo

33-latek wystąpił w 14 ligowych meczach trwającego wciąż sezonu Premier League, w których 5 razy trafił do siatki. Do Chelsea trafił w styczniu 2018 roku z lokalnego rywala, Arsenalu. Kwota tamtego transferu wyniosła 17 mln euro. Jego kontrakt z Anglikami jest ważny do 30 czerwca 2021 roku.