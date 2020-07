We wczorajszym meczu Pucharu Polski Lechia Gdańsk pokonała po rzutach karnych Lecha Poznań. Niestety, jest więcej wiadomości dla sympatyków Kolejorza.

Podczas konkursu jedenastek poważnej kontuzji nabawił się Mickey van der Hart. Bramkarz Lecha opisał całe zdarzenie na swoim Instagramie. Nie wiadomo jednak, jak długo potrwa pauza Holendra.

Van der Hart:

Nie da się opisać słowami uczuć, z jakimi się dzisiaj obudziłem. Nie udało nam się awansować do finału. Zasłużyliśmy na więcej… Niestety podczas pierwszego obronionego karnego złamałem ramię. Nie wiem, jak bardzo jest źle. Wiem jednak, że wrócę silniejszy. Doceniam wszystkie wiadomości, które od was dostałem. Dziękuję.

Bednarek do rywalizacji

26-latek do drużyny z Poznania dołączył przed sezonem. Wystąpił w 34 meczach ekstraklasy, w których 13 razy zachował czyste konto, puścił łącznie 32 gole. Do tego może doliczyć 4 występy w Pucharze Polski. W przeszłości był zawodnikiem PEC Zwolle, Go Ahead Eagles, a także grup młodzieżowych Ajaksu Amsterdam. Od nowego sezonu do zespołu trenera Dariusza Żurawia dołączy inny bramkarz sprowadzony z holenderskiego klubu, Filip Bednarek.