Arkadiusz Milik niebawem zakończy swoją przygodę z drużyną z Neapolu. Od wielu miesięcy słychać o braku postępu w sprawie umowy, która wygasa z końcem czerwca 2021 roku. Z tego powodu jest jednym z faworytów do opuszczenia klubu spod Wezuwiusza.

W środę zespół Napoli rozgrywał spotkanie przeciwko Genui, a po spotkaniu o sprawię Milika powiedział sam Gennaro Gatusso:

– To znakomity zawodnik. Szczerze mówiąc uważam, że trudno będzie znaleźć na rynku transferowym jego następcę. Dodatkowo wymagać to będzie sporych nakładów finansowych – stwierdził trener Napoli.

– Szanuję jego podejście do obowiązków oraz wkład w zespół. Jako trener i były piłkarz wiem jednak, że jeśli w głowie zawodnika pojawia się myśl, że dany etap dobiegł dla niego końca, konieczne jest, by został zrozumiany i wysłuchany. Milik daje Napoli bardzo dużo, jest w pełni profesjonalny, choć nie ma pewności jaka będzie jego przyszłość. Z naszej strony zasłużył na wielki szacunek i mogę obiecać, że tak właśnie będzie – zapewnił.

Silne zainteresowanie

Batalia o Polaka trwa w zaparte. Przez długi czas przewodził w peletonie Juventus, jednak transfery na linii Neapol-Turyn bywają trudne. Stąd też nie może zdziwić możliwy kierunek hiszpański, gdyż Atletico Madryt zdaje się być bardzo zainteresowane byłym zawodnikiem Górnika Zabrze. W mediach podawano także szansę na transfer do Tottenhamu, lecz póki co trudno przypuszczać, że Milik trafi do klubu z Londynu.

Udana przygoda

Polski napastnik przez dużą część czasu w Neapolu zmagał się z dwukrotnym zerwaniem więzadeł krzyżowych. Pomimo tych kontuzji wielokrotnie udowadniał wysokie umiejętności. Łącznie w tym sezonie strzelił 13 goli w 29 występach. Wcale nie taki zły wynik, zważając, że trafia do siatki, co 139 minut.