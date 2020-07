Jednym z największych rozczarowań letniego okienka transferowego jest z pewnością Luka Jović. Napastnik kompletnie nie sprawdził się w Realu Madryt. Teraz “Królewscy” chcą zakończyć współpracę z zawodnikiem.

Według hiszpańskiej “Marki”, Jović został wystawiony na listę transferową. Kontrakt Serba z Realem obowiązuje jeszcze przez pięć lat.

Strzelił tylko dwie bramki

Od początku sezonu Jović nie może przebić się do podstawowego składu drużyny z Madrytu. Zaledwie raz wystąpił w LaLidze od pierwszej do ostatniej minuty. Strzelił dwa gole, które tak naprawdę nie miały wielkiego znaczenia dla losów spotkania. Bramką z Leganes ustalił wynik meczu na 5:0, a trafieniem z Osasuną na 4:1. Można więc powiedzieć, że piłkarz nie dał praktycznie niczego ofensywie Realu. Kosztował za to naprawdę dużo. Wydanie 60 milionów euro na Jovicia nie było najlepszym biznesem.

Kłopoty również poza boiskiem

Jakby tego było mało, Jović sprawia również problemy pozaboiskowe. Serb nie stosował się do zasad podczas kwarantanny spowodowanej pandemią koronawirusa. To mogło ostatecznie przesądzić o losie zawodnika. Jeśli Jović rzeczywiście opuści drużynę Zinedine’a Zidane’a, może trafić do Milanu. Wobec niepewnej przyszłości Zlatana Ibrahimovicia, pozyskanie napastnika “Królewskich” byłoby jakąś alternatywą. Jović na San Siro mógłby dołączyć do kolegi z Eintrachtu Frankfurt, Ante Rebicia.