Włoski portal Calciomercato.it podaje informację, jakoby Ben Godfrey był na radarze dwóch zespołów Serie A. Milan i Roma miałyby stoczyć bój o angielskiego obrońcę.

Godfrey to młodzieżowy reprezentant Anglii występujący na pozycji środkowego obrońcy w barwach Norwich City. W tym sezonie pojawił się na murawie w 26 spotkaniach. Jego drużyna najprawdopodobniej pożegna się z Premier League, co tylko ma zachęcić wiele zespołów do zakupu zawodnika. Norwich traci 10 punktów do bezpiecznej strefy, więc szanse na pozostanie w elicie są niewielkie.

Nie tylko Włosi

O zainteresowaniu Anglikiem przez niemieckie kluby możemy dowiedzieć się ze “Sky Sports”, które z kolei podaje jeszcze, że Norwich wyceniło zawodnika na 50 milionów euro. Cena zaskakująco wysoka, zważając na fakt, że “Kanarki” straciły jak do tej pory najwięcej bramek. Kluby z Bundesligi będące rzekomo zainteresowane Godfreyem to Borussia Dortmund oraz RB Lipsk. Jednak drużyny te nie chcą przeznaczyć tak olbrzymiej sumy na zakup Anglika.

Widmo spadku

Drużyna Godfreya jest o krok od spadku z najwyższej klasy rozgrywkowej. Anglik zapewne nie podzieli losu klubu, gdyż może się spodziewać wielu ofert. Jednak następny etap przebiegałby w zdecydowanie bardziej renomowanym zespole.