Dominik Furman to jedno z najgorętszych nazwisk w Ekstraklasie, któremu kończy się umowa z obecnym klubem – Wisłą Płock. Z wywiadu Macieja Wąsowskiego z “Przeglądu Sportowego” z Markiem Jóźwiakiem dowiadujemy się, że pomocnik otrzymał trzy oferty kontraktu.

Nieznane są losy lidera zespołu z Płocka, do którego trafił w 2016 roku. Przez ten czas wyrobił sobie opinię najlepszego zawodnika “Nafciarzy”. Marek Jóźwiak dla “Przeglądu Sportowego” uchyla rąbka tajemnicy dotyczącej przyszłości piłkarza.

– Złożyliśmy mu już trzy propozycje. Naprawdę jak na nasze realia ta ostatnia jest bardzo, bardzo dobra. Nasze możliwości są ograniczone. W trakcie najbliższego tygodnia będziemy oczekiwać ostatecznej odpowiedzi. Do tej pory Dominik mówił, że chce spróbować swoich sił w klubie zagranicznym. Świetnie go rozumiem, bo sam grałem i też chciałem wyjechać. Pytanie jak rynek w Europie zareaguje na potrzeby i oczekiwania zawodnika o takich parametrach jak on. To się wszystko niebawem okaże.

Kierunek zagraniczny

W ostatnim czasie media podawały informacje jakoby Furmanem interesował się Hajduk Split. Klub ten zajmuje aktualnie piątą pozycje w chorwackiej lidze. Zdobywał już mistrzostwo kraju, ale ostatnie dopiero w sezonie 2004/05. W swojej historii trzykrotnie występowali w ćwierćfinale Pucharu Mistrzów.

Pozostaną w elicie

Z kolei Wisła Płock zapewniła już sobie utrzymanie w rozgrywkach Ekstraklasy. Klub zajmuje czwarte miejsce w grupie spadkowej, ale z realnymi szansami na jeszcze wyższą lokatę.