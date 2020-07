Kapitan może opuścić włoski klub. Mówiło się, że miał na lata zostać podporą defensywy swojego obecnego zespołu.

Manchester United wyraził zainteresowanie sprowadzeniem Alessio Romagnoliego. Jeżeli Milan miałby zgodzić się na transfer swojego obrońcy, to władze tego klubu musiałyby otrzymać odpowiednio wysoką ofertę. Według stacji “ESPN”, oferta Czerwonych Diabłów miała wynosić 35 mln euro.

Solskjaer jest zdeterminowany

W nowym klubie Harry Maguire miałby stworzyć duet podstawowych środkowych obrońców. Ole Gunnar Solskjaer buduje kadrę na przyszły sezon mając ambicje walkę o najwyższe cele w Anglii. O możliwym transferze Romagnoliego mówi się od dłuższego czasu, wcześniej wymieniano jego nazwisko w kontekście przenosin do Juventusu.

Podpora Milanu

25-latek do Mediolanu przyszedł w sierpniu 2015 roku z AS Romy za kwotę 25 mln euro. We wciąż trwającym sezonie ligi włoskiej zagrał dotychczas w 31 meczach. Na koncie ma 12 spotkań i 2 gole w reprezentacji Włoch. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku.