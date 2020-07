Jak informuje “Przegląd Sportowy” Maciej Mas podpisze kontrakt z Cagliari. 19-letni piłkarz przebywał na wypożyczeniu w klubie z Sardynii od stycznia do końca czerwca tego roku.

Napastnik ma związać się z klubem Serie A trzyletnią umową. Mas występował do tej pory w drużynie Primavery.

Pierwszoligowe szlify

Rundę jesienną sezonu 2019/20 zawodnik spędził w pierwszoligowym GKS-ie Bełchatów. Rozegrał tam 18. spotkań. Nie strzelił jednak ani jednej bramki. Potencjał dostrzegli w nim wysłannicy Cagliari.

Niezłe liczby w Primaverze

W zespole z Sardynii Mas rozegrał sześć spotkań na szczeblu juniorskim, zdobywając w nich cztery gole. Mas pokonywał bramkarzy Genoi, Sassuolo oraz Torino. 19-latek wrócił niedawno do UKS SMS Łódź, którego jest wychowankiem. Wedle informacji “Przeglądu Sportowego” piłkarz wywarł na tyle dobre wrażenie na osobach odpowiadających za transfery w Cagliari, że trafi do klubu na stałe. Mas dołączyłby tym samym do Sebastiana Walukiewicza, który ma coraz mocniejszą pozycję w pierwszej drużynie włoskiego zespołu.