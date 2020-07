Poważna kontuzja, jakiej nabawił się Bernd Leno spowodowała, że pierwszym bramkarzem Arsenalu został Emiliano Martinez. Argentyńczyk spisuje się w bramce “Kanonierów” zaskakująco dobrze. Londyńczycy zamierzają podpisać z golkiperem nową umowę.

Obecny kontrakt Martineza wygasa latem 2022 roku. 27-latek zagrał w bieżącym sezonie w 17. spotkaniach. O chęci przedłużenia umowy informuje brytyjski “Mirror”.

Godne zastępstwo

Argentyńczyk mógł liczyć na występy jedynie w rozgrywkach pucharowych. Mecze ligowe były zarezerwowane dla Bernda Leno. Niemiec doznał jednak groźnej kontuzji w starciu z Brighton, która na dłuższy czas wykluczyła go z rywalizacji. W jego miejsce do bramki Arsenalu wskoczył Martinez, który niespodziewanie radzi sobie naprawdę bardzo dobrze. Mecz z Brighton, w którym Argentyńczyk pojawił się na murawie w 40. minucie zakończył się co prawda porażką “Kanonierów”, natomiast w następnych trzech spotkaniach Martinez zachowywał czyste konto!

Dekada w Arsenalu

Bramkarz trafił na Emirates w 2010 roku z Independiente. Od tego czasu został wysłany na sześć wypożyczeń. W pierwszym zespole Arsenalu wystąpił dotychczas w 31. meczach.