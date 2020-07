Manchester United jest bliski pozyskania Federico Chiesy. Tak przynajmniej wynika z informacji “Daily Star”.

Jeśli pogłoski znajdą potwierdzenie w rzeczywistości, oznacza to najprawdopodobniej koniec walki “Czerwonych Diabłów” o Jadona Sancho. Włoch występuje bowiem na tej samej pozycji co Anglik.

Wielki talent z Fiorentiny

Chiesa jest wychowankiem Fiorentiny. Razem z Federico Bernardeschim uchodzili od dawna za największe klubowe talenty. Bernardeschi latem 2018 roku zamienił Florencję na Turyn. Chiesa może wybrać jednak zupełnie inny kierunek.

Ścisk w ofensywie United

Włoch miałby dołączyć do imponującej ofensywy Manchesteru United. Anthony Martial, Marcus Rashford czy przede wszystkim Mason Greenwood od momentu wznowienia rozgrywek są w doskonałej formie. Dołożenie kolejnego młodego, a już całkiem doświadczonego gracza do linii ataku dałoby niesamowity komfort pracy menedżerowi klub z Old Trafford, Ole Gunnarowi Solskjaerowi.