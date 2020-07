Nemanja Matić na dłużej pozostanie piłkarzem Manchesteru United. Serbski pomocnik parafował nową umowę z klubem.

Jak podaje oficjalna strona internetowa “Czerwonych Diabłów”, piłkarz związał się z klubem kontraktem do 2023 roku. Dotychczasowa umowa obowiązywała do końca przyszłego sezonu.

Doświadczony na angielskich boiskach

Nemanja Matić trafił do Premier League w 2009 roku, dołączając do Chelsea ze słowackich Koszyc. W swoim pierwszym podejściu do gry w lidze angielskiej piłkarz nie przebił się do wyjściowego składu “The Blues”. Matić powrócił na Stamford Bridge zimą 2014 roku i był jednym z ważniejszych zawodników w talii zarówno Jose Mourinho, jak i Antonio Conte. Jako gracz Chelsea trzykrotnie został mistrzem Anglii. Środkowy pomocnik w 2017 roku dołączył do swojego obecnego pracodawcy.

OFFICIAL: Nemanja Matic has renewed with Manchester United until 2023 ✍️ pic.twitter.com/DdTuGUx0jz — B/R Football (@brfootball) July 6, 2020

Powrót do formy po kontuzji

Pierwsza część sezonu w wykonaniu Serba nie należała do najlepszych. Piłkarz zmagał się z kontuzją, przez co Ole Gunnar Solskjaer nie mógł korzystać z jego usług przez dwa miesiące. Od początku 2020 roku Norweg regularnie zaczął stawiać na Maticia. Miało to związek z poważną kontuzją jego rywala do gry w środku pomocy, Paula Pogby. 31-letni piłkarz rozegrał w tym sezonie na wszystkich frontach 27. spotkań.