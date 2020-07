Legia Warszawa potrzebowała punktu do wygrania rozgrywek Ekstraklasy. Sukces został odniesiony z nawiązką, gdyż klub ze stolicy pokonał 2:0 drużynę Cracovii.

Z perspektywy kibiców z Warszawy udało się w końcu wykorzystać nadarzającą się okazję do wygrania tytułu. Legia w poprzednich spotkaniach nie potrafiła wykorzystać szansy na wcześniejszy triumf.

Nerwowy start

Legia zaczęła mecz dosyć odważnie, lecz bez większych konkretów. W 5. minucie pomocnik klubu z Warszawy – Gwilia miał szanse do strzału, lecz wywrócił się i okazja przepadła. Cracovia próbowała grać z kontry, ale bez skutku. Na gola kibice musieli czekać aż do 23. minuty, kiedy to Paweł Wszołek doskonale obsłużył dośrodkowaniem Tomasa Pekharta. Pod bramką Legii też było groźnie. Po centrze Sergiu Hanki blisko zdobycia bramki samobójczej był Mateusz Wieteska. W drugiej połowie drużyna z Warszawy chciała podwyższyć prowadzenie. W świetnej dyspozycji był Paweł Wszołek, który w ostatnich spotkaniach zawodził. Mecz został także przerwany, gdyż kibice Legii odpalili race. Po wznowieniu swoją szansę miała Cracovia, gdy po rzucie rożnym piłka przeleciała blisko linii bramkowej. W 75. minucie na 2:0 trafił Walerian Gwilia. Drużyna ze stolicy utrzymała prowadzenie i mogła cieszyć się z mistrzostwa.

Przeszli do historii

Tym sukcesem Legia Warszawa wyrównała dorobek Ruchu Chorzów, zdobywając 14 tytuł mistrzowski. Klub ze stolicy był nieprzerwanie liderem od 19 kolejki.

Legia Warszawa 2:0 Cracovia

Tomas Pekhart 23′

Walerian Gwilia 75′