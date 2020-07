Radomiak Radom – Olimpia Grudziądz. Typy, kursy (12.07.2020)

Radomiak Radom w tej kolejce Fortuna 1. Ligi zagra z Olimpią Grudziądz. Czy podopieczni Dariusza Banasika zagwarantują sobie udział w barażach o ekstraklasę?

Radomiak Radom – Olimpia Grudziądz zapowiedź

Radomiak po wznowieniu ligi spisuje się całkiem dobrze. Jedyne dwie porażki, które zaliczył w ciągu ostatniego miesiąca zespół Dariusza Banasika, miały miejsce na trudnych wyjazdach – w Bielsku-Białej i Mielcu. Poza tym Radomiak wciąż utrzymuje się na pozycjach barażowych, a nawet wciąż może liczyć na bezpośredni awans do ekstraklasy. Po ewentualnej wygranej z Olimpią drużyna będzie bowiem tracić pięć punktów do drugiego miejsca.

Tymczasem dla zespołu z Grudziądza wiosna nie jest zbyt udana – wygrał przez ten czas zaledwie jeden mecz. Nic więc dziwnego, że z miejsc dających baraż o awans do ekstraklasy drużyna zbliżyła się do strefy spadkowej. Warto dodać, że ostatnio doszło tam do zmiany szkoleniowca. Jacka Trzeciaka zastąpił Selim Benachour.

Ostatnie starcie beniaminków Fortuna 1. Ligi zakończyło się remisem 2:2. Obecnie jednak Radomiak wydaje się być drużyną zdecydowanie lepszą i to podopieczni Dariusza Banasika przystąpią do spotkania z pozycji faworyta.

Radomiak Radom – Olimpia Grudziądz kursy

W tym starciu bukmacherzy przewidują łatwą wygraną drużyny z Radomia. Kurs na zwycięstwo podopiecznych Dariusza Banasika oceniono na 1.52. Z kolei szanse na remis wynoszą 4.35, a na wygraną Olimpii 5.40.

Radomiak Radom – Olimpia Grudziądz typy

W ostatnich meczach u siebie Radomiak zdobywał dwie albo trzy bramki i przeciwko Olimpii może zakończyć się podobnie. Poza tym warto zwrócić uwagę na to, że drużyna z Radomia częściej zdobywa bramki w drugiej połowie.

Radomiak – Olimpia | Typ: Przedział bramkowy Radomiaka 2-3 @1.96 BETFAN

Radomiak – Olimpia | Typ: Radomiak strzeli więcej goli w drugiej połowie @2.15 BETFAN

