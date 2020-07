Zawodnik z Polski pobił swój rekord ustanowiony kilka lat temu. Po raz kolejny w znacznym stopniu przyczynił się do zwycięstwa swojej drużyny.

W sobotnim meczu Championship Millwall zdołało zwyciężyć w meczu wyjazdowym z Hull City. Jedyną bramkę w meczu w 2. minucie zdobył Ryan Leonard. Był to szczególny mecz dla Bartosza Białkowskiego, który odnotował następne czyste konto w sezonie.

Pobił rekord sprzed 8 lat

To już jego 15. taki wyczyn w sezonie 2019/20. Oznacza to, że Białkowski ustanowił swój osobisty rekord. W sezonie 2012/13 w barwach Notts County w League One zanotował 14 czystych kont. Jego obecny klub pozostaje w grze o udział w tegorocznych play-offach Championship. Na 3 kolejki przed końcem zespół Gary’ego Rowetta zajmuje 9.miejsce w tabeli z zaledwie 2-punktową stratą do miejsca premiowanego barażami o Premier League.

Żołnierz Rowetta

33-latek wystąpił w tym sezonie we wszystkich, 43 meczach swojej drużyny. Bramkarz ma na swoim koncie 1 występ w reprezentacji Polski, był częścią kadry podczas mistrzostw świata w 2018 roku. Jego obecny kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2021 roku.

Hull City 0:1 Millwall FC

Ryan Leonard 2′