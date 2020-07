West Bromwich Albion pokonał w meczu 41. kolejki Championship Hull City 4:2. Trzecią bramkę dla gospodarzy zdobył Kamil Grosicki.

Był to ósmy gol Polaka w bieżącym sezonie ligowym. Dzięki zwycięstwu West Brom postawił kolejny ważny krok w powrocie do Premier League.

W dwóch pierwszych meczach West Bromu po restarcie rozgrywek Polak nie znalazł się nawet na ławce rezerwowych. Promyk nadziei w polepszeniu sytuacji Grosickiego dał środowy mecz z Sheffield Wednesday. Skrzydłowy wszedł na boisko w 69. minucie meczu i dołożył swoją cegiełkę w wygranej podopiecznych Slavena Blicia, notując asystę przy bramce ustalającej wynik spotkania na 3:0.

W dzisiejszym spotkaniu Grosicki zanotował już pełne 90. minut, strzelając niezwykle ważnego gola, dającego WBA jednobramkową przewagę. Finalnie gospodarze zwyciężyli z Hull City 4:2.

19 assists for Matheus Pereira this season!

Here’s his beautiful through-ball for Grosicki’s goal against Hull today:pic.twitter.com/eHjFjBYU4F

