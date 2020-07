We wczorajszym meczu z Cracovią drużyna Legii Warszawa zapewniła sobie zdobycie mistrzostwa Polski. Trener nie ukrywał zadowolenia ze swoich podopiecznych.

Niespodziewanie podczas pomeczowej konferencji prasowej Aleksandar Vuković pochwalił Bartosza Slisza. Określił go mianem najlepszego transferu w historii klubu. Młody Slisz we wczorajszym meczu wszedł na boisko w 11. minucie, zastąpił kontuzjowanego Andre Martinsa.

Ostatni transfer wyniósł nas 1,5 mln euro i w przypadku Bartosza Slisza, to są to najlepiej wydane pieniądze w historii klubu. Najtańszy transfer, jaki można by sobie wyobrazić. Jestem w 100% przekonany, że wszyscy już niebawem to zobaczą. Nie potrzebujemy żadnych Robertów Carlosów czy Mbappe, tylko takich zawodników, których uznajemy, że mogą nas wzmocnić, sprawić, że zrobimy kolejne kroki. Bez wzmocnień nie będziemy się rozwijać.