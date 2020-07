Manchester United – Southampton. Typy, kursy (13.07.2020)

Rywalizacja Manchesteru United z Southamptonem zamyka 35. kolejkę Premier League. Zespół “Czerwonych Diabłów” stoi przed wielką szansą, by wskoczyć na trzecie miejsce w lidze.

Manchester United – Southampton zapowiedź (poniedziałek, 21:00)

Podopieczni Ole Gunnara Solskjaera bardzo dobrze radzą sobie od momentu rozgrywek. Klub z Old Trafford jako jedyny nie przegrał ani jednego spotkania, wygrywając cztery mecze oraz remisując w jednym starciu.

Tym razem “Czerwone Diabły” zmierzą się z ekipą, która w trzech ostatnich rywalizacjach zdobyła siedem punktów. Co istotne, “Święci” zwyciężyli m.in. na własnym obiekcie z Manchesterem City 1:0. Rywalizacja z lokalnym rywalem “The Citizens” wydaje się jednak nieco trudniejsza.

Wielokrotny mistrz Anglii ma bowiem jasny cel. To Liga Mistrzów. Aktualnie zespół z Old Trafford plasuje się na piątym miejscu, jednakże strata do trzeciej Chelsea wynosi zaledwie dwa punkty. Oznacza to, iż przy ewentualnym zwycięstwu z Southamptonem, Manchester United wskoczy na podium.

Manchester United – Southampton kursy bukmacherów

Faworytem tego meczu jest oczywiście Manchester United. Kurs na triumf gospodarzy wynosi 1.30. Z kolei remis w tym spotkaniu eksperci oszacowali na kurs 6.20. Zwycięstwo gości oceniono na kurs 11.18.

Manchester United – Southampton typy

Trudno wyobrazić sobie inny scenariusz, niż zwycięstwo “Czerwonych Diabłów”. Gracze Solskjaera wyglądają na bardzo zdeterminowanych, dlatego wygrana Manchesteru United wydaje się formalnością.

Manchester United – Southampton | Typ: Manchester United strzeli w obu połowach 1.82 @ Totolotek

Manchester United – Southampton | Typ: Manchester United wygra 1 połowę i cały mecz 1.76 @ Totolotek