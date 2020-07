Juventus jest na jak najlepszej drodze do zdobycia kolejnego mistrzostwa Włoch. Klub z Turynu myśli już o wzmocnieniach przed kolejnym sezonem.

Lider Serie A wziął na celownik dwóch graczy występujących na włoskich boiskach w barwach Sassuolo. Piłkarze tej ekipy od momentu wznowienia rozgrywek są w świetnej formie.

Odmłodzenie składu

Według “Tuttosport” Juventus chciałby, aby do klubu trafił Manuel Locatelli oraz Jeremie Boga. Pierwszy z nich to 22-letni środkowy pomocnik. Swego czasu z przytupem wszedł do drużyny Milanu. Locatelli zapowiadał się na świetnego zawodnika, lecz z biegiem czasu jego piłkarski rozwój znacznie wyhamował. W obecnym sezonie rozegrał 27. spotkań w Serie A.

Jeremie Boga przez wiele lat był związany z Chelsea. Po kilku wypożyczeniach w końcu opuścił angielski klub i w 2018 roku trafił do Sassuolo. Już poprzedni sezon był całkiem obiecujący w jego wykonaniu, lecz dopiero bieżąca kampania potwierdziła duże umiejętności tego zawodnika. Boga grając najczęściej na lewym skrzydle, strzelił już w sezonie 2019/20 jedenaście bramek i zaliczył cztery asysty.

Wysoka forma Sassuolo

To, że większe kluby zwracają uwagę na czołowych piłkarzy Sassuolo nie może dziwić. W czterech ostatnich meczach piłkarze Roberto De Zerbiego zdobyli komplet punktów. Dzięki tej serii awansowali na ósmą pozycję w ligowej tabeli.