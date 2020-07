Jak informuje “Bild”, Mikael Ishak podpisze kontrakt z Lechem Poznań. Środkowy napastnik jutro ma przejść testy medyczne.

Piłkarz od trzech lat występuje w 1. FC Nurnberg. Po zakończeniu sezonu stał się wolnym zawodnikiem.

Wątpliwe statystyki

W zakończonym sezonie 2. Bundesligi Ishak wystąpił w 10. meczach, strzelając zaledwie jednego gola. W Poznaniu liczą jednak na to, że uda im się przywrócić zawodnika do formy z sezonu 2017/18. Wtedy to były reprezentant Szwecji (4. mecze w kadrze, jeden gol) strzelił 12. bramek na zapleczu Bundesligi, dokładając do tego 8. asyst. 27-letni piłkarz przed podpisaniem kontraktu z 1. FC Nurnberg grał m.in. w Kolonii czy Parmie.

Jeśli Lechowi uda się ‘odgruzować’ Ishaka, to sądzę, że mogą mieć z niego w Poznaniu tyle samo pożytku, co z Gytkjaera. Silny, szybko podejmujący decyzje w polu karnym napastnik. Ostatnie dwa sezony słabsze, ale Gytkjaer też przychodził po trudnym dla siebie okresie w TSV. — Tomasz Urban (@tom_ur) July 13, 2020

Zastąpić Gytkjaera

Czy Ishak okaże się godnym zastępcą Christiana Gytkjaera? Nie będzie to łatwe zadanie. Duńczyk wystąpił w Ekstraklasie w 117. meczach, w których strzelił 62. bramki. W obecnym sezonie Gytkjaer pewnie kroczy po tytuł króla strzelców rozgrywek.