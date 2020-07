Chelsea – Norwich. Typy, kursy (14.07.2020)

W poniedziałek zakończyła się 35. kolejka w Premier League, a już we wtorek startuje kolejna seria gier. Rywalizację w tej rundzie rozpocznie starcie Chelsea z Norwich. Gospodarze cały czas walczą o Ligę Mistrzów.

Chelsea – Norwich zapowiedź (wtorek, 21:15)

Frank Lampard z pewnością nie jest zadowolony z postawy swoich zawodników w ostatnim meczu. “The Blues” przegrali bowiem 0:3 na wyjeździe z Sheffield. Wydawało się, że ten rezultat drastycznie wpłynie na pozycję londyńskiego zespołu w tabeli.

Porażka Leicester, a także remis Manchesteru United powodują, iż Chelsea utrzymała trzecią lokatę. Gracze Lamparda nie mogą jednak pozwolić sobie na wpadkę we wtorkowym spotkaniu. W szczególności, że to najprawdopodobniej najłatwiejszy mecz “The Blues” do końca sezonu.

Ekipa Norwich została pierwszym spadkowiczem Premier League sezonu 2019/2020. Beniaminek ligi nie ma już matematycznych szans na utrzymanie, dlatego w przyszłym sezonie “Kanarki” będą występować w Championship.

Po części, ostateczny spadek Norwich powinien pomóc “The Blues”. Z drugiej jednak strony, podopieczni Daniela Farke’a grają już bez żadnej presji, dlatego postawa zespołu w tym meczu może różnić się od wcześniejszych spotkań.

Chelsea – Norwich kursy bukmacherów

Niekwestionowanym faworytem starcia jest Chelsea. Kurs na gospodarzy wynosi 1.13. Z kolei remis w tym spotkaniu oceniono na kurs 10.50. Zwycięstwo gości oszacowano na kurs 25.12.

Chelsea – Norwich typy

Mimo wszystko, trudno wyobrazić sobie inny scenariusz, niż wygraną “The Blues”. Zespół ze Stamford Bridge walczy o Ligę Mistrzów, dlatego trzy punkty w starciu z Norwich są obowiązkowe.

Chelsea – Norwich | Typ: Olivier Giroud strzeli gola 1.70 @ Totolotek

Chelsea – Norwich | Typ: Chelsea wygra obie połowy 1.84 @ Totolotek