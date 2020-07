Włoski dziennikarz Nicolo Schira poinformował na swoim profilu na Twitterze, że trwają rozmowy między Evertonem a Napoli. Ich tematem jest brazylijski pomocnik Allan.

Allan od dłuższego czasu łączony jest z odejściem z drużyny Neapolu. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym oknie transferowym trafi do nowego klubu.

Talks continue between #Everton and #Napoli for the brazilian midfielder #Allan. He is the first choice for #Toffees manager Carlo #Ancelotti. Also #AtleticoMadrid have asked info for Allan in the last days. #transfers #EFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 14, 2020