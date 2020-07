Włodarze Barcelony zamierzają przedłużyć umowę z Clementem Lengletem. Ma to być nagroda dla Francuza za wysoką dyspozycję oraz ogromną pracowitość i zaangażowanie.

Obrońca trafił na Camp Nou latem 2018 roku z Sevilli. Obecna umowa zawodnika wygasa za trzy lata.

Podstawowy stoper

Transfer Lengleta był swego rodzaju niewiadomą. Gdy trafiał do “Dumy Katalonii”, większość kibiców spodziewała się, że nie będzie kandydatem do gry w pierwszym składzie. Jednak wobec notorycznych kontuzji Samuela Umtitiego, Lenglet szybko trafił do wyjściowej jedenastki i stworzył zgrany duet z Gerardem Pique. Przez dwa lata gry na Camp Nou zdążył już rozegrać 81. spotkań.

Nagroda za wysoką formę

Jak informuje dziennik “Sport”, władze Barcelony pragną docenić piłkarza za wysoką dyspozycję oraz zaangażowanie prezentowane w meczach oraz na treningach. Pomimo tego, że kontrakt Lengleta wygasa wraz z końcem czerwca 2023 roku, włodarze “Dumy Katalonii” są zdecydowani, aby usiąść do stołu negocjacyjnego wraz z francuskim zawodnikiem.