W ostatnich miesiącach Barcelona jest zdziesiątkowana przez kolejne problemy. Tym razem z gry wypadł Francuz.

W dniu dzisiejszym przeprowadzono badania, które wykazały niezdolność do gry Antoine’a Griezmanna. Kontuzja mięśnia dwugłowego w prawej nodze wykluczy napastnika przynajmniej z 2 następnych spotkań Barcelony. Jego zespół podejmie u siebie Osasunę, a następnie uda się na mecz wyjazdowy z Deportivo Alaves.

1 połowa z Valladolid

Będą to szczególnie ważne rywalizacje dla drużyny Quique Setiena, ponieważ Duma Katalonii wciąż zachowuje szanse na zdobycie mistrzostwa Hiszpanii. We wczorajszym meczu z Realem Valladolid, Griezmann spędził na murawie tylko 45 minut, po przerwie zastąpił go Luis Suarez.

Zdąży na Ligę Mistrzów?

29-latek zagrał w 35 meczach LaLiga w tym sezonie, w których 9 razy trafił do siatki rywali, a także zaliczył 6 asyst. W rozgrywkach pucharowych rozegrał łącznie 11 spotkań i zdobył 6 bramek. Katalończycy mają w perspektywie rewanżowy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów z SSC Napoli, na który reprezentant Francji powinien zdążyć się wykurować. Spotkanie odbędzie się 8 sierpnia.