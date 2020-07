Suso pozostanie piłkarzem Sevilli. Hiszpański klub został zobligowany do wykupienia gracza Milanu.

W wyniku porażki Villarrealu z Realem Sociedad, Sevilla zapewniła sobie awans do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Kwalifikacja do Champions League ostatecznie przyklepała transfer definitywny Hiszpana.

Przeciętne statystyki

Suso w bieżącym sezonie zarówno w Serie A, jak i LaLidze osiąga podobne liczby. Z pewnością nie rzucają one nikogo na kolana. Gol i dwie asysty we Włoszech oraz gol plus asysta w Hiszpanii to statystyki, które nie są specjalnym powodem do dumy. Bez względu na formę piłkarza, Sevilla wykupi Suso z Milanu. Transfer definitywny zależał bowiem od awansu ekipy z Andaluzji do rozgrywek Ligi Mistrzów. Kwota zakupu wraz z bonusami wynosić będzie 24 miliony euro.

Odchodzi po pięciu latach

Hiszpan żegna się tym samym z Mediolanem po pięciu latach gry dla “Rossonerich”. Wystąpił łącznie w 153. meczach, w których strzelił 24. bramki i dołożył 36. asyst. Początek w nowym klubie miał całkiem udany, natomiast w końcówce przygody z Milanem bardziej irytował swoją grą kibiców niż był realnym wzmocnieniem pierwszego składu.