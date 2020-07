Królewscy porządkują kadrę zespołu na przyszły sezon. Niewykluczone, że dojdzie do pożegnania zawodnika po 7 latach.

O przyszłości Garetha Bale’a mówi się od dłuższego czasu. Pierwotnie Real chciał sprzedać piłkarza i odzyskać choćby część pieniędzy, które zostały na niego wydane. Mówiło się o możliwym transferze do Manchesteru United oraz Tottenhamu Hotspur, w którym grał przed przejściem do Madrytu.

15 mln za rozwiązanie umowy

W ostatnich tygodniach Zinedine Zidane nie korzysta z usług Walijczyka. W mediach pojawiły się nagrania, na których Bale podczas przebywania na ławce rezerwowych nie wykazywał zainteresowania meczem. Jak podaje angielski “The Sun”, władze Realu sondują możliwość rozwiązania kontraktu wypłacając mu cały kontrakt z góry. Mówi się o kwocie 15 mln euro.

Siedem lat i koniec?

30-latek przeszedł z Tottenhamu do drużyny z Santiago Bernabeu w 2014 roku, zapłacono wówczas za niego kwotę odstępnego wynoszącą 101 mln euro. W bieżącym sezonie LaLiga wystąpił w 16 spotkaniach, jego bilans to 2 bramki i 2 asysty. Jego umowa obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku.